Анчелотти: Гвардиола — гений. Большая честь, что мы имеем возможность сыграть с «Ман Сити»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти комплиментарно высказался в адрес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Команды сыграют друг с другом в матче 21-го тура АПЛ уже завтра, 1 января.



«Гвардиола — невероятный тренер, просто фантастический. У нас хорошие отношения — иногда мы видимся, пусть в основном это и пресс-конференции, но взаимное уважение велико.



Хосеп — настоящий гений. Каждая из его команд делает на поле что-то особенное, поэтому мы должны быть счастливы получить возможность противостоять лучшей команде Европы.



Трансферы? Рынок закрыт, вы же знаете. Да, есть много слухов, но это нормально, так происходит везде. Я встречусь с руководством после 5-го числа, и только тогда мы сможем обсудить наши планы», — цитирует Анчелотти Goal.