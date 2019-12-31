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Анчелотти: Гвардиола — гений. Большая честь, что мы имеем возможность сыграть с «Ман Сити»

Анчелотти: Гвардиола — гений. Большая честь, что мы имеем возможность сыграть с «Ман Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти комплиментарно высказался в адрес наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Команды сыграют друг с другом в матче 21-го тура АПЛ уже завтра, 1 января.

«Гвардиола — невероятный тренер, просто фантастический. У нас хорошие отношения — иногда мы видимся, пусть в основном это и пресс-конференции, но взаимное уважение велико.

Хосеп — настоящий гений. Каждая из его команд делает на поле что-то особенное, поэтому мы должны быть счастливы получить возможность противостоять лучшей команде Европы.

Трансферы? Рынок закрыт, вы же знаете. Да, есть много слухов, но это нормально, так происходит везде. Я встречусь с руководством после 5-го числа, и только тогда мы сможем обсудить наши планы», — цитирует Анчелотти Goal.

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