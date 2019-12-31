Гвардиола: матч с «Эвертоном» Анчелотти — трудное испытание для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» поделился мнением о сопернике, а также о наставнике «Эвертона» Карло Анчелотти.
"«Эвертон» — это «Эвертон». Одна из крупнейших команд в Англии с богатой историей и невероятными игроками. Какое-то время они боролись за каждое очко, так как находились в шатком положении, но с таким новым тренером как Карло, который обладает необычайными качествами и мощью, они смогут многого добиться. Карло заставляет игроков работать и уже добился хороших результатов в двух последних встречах, так что для нас это будет трудное испытание.
Я хорошо знаю Анчелотти, он невероятный человек. Карло руководил одной из величайших команд в Европе, список его достижений огромен. Его возвращение — хорошая новость для английского футбола. Я уверен, оно будет успешным", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
- 31 декабря 2019
-
18:04
-
17:48
-
17:40
-
17:34
-
17:25
-
17:16
-
16:54
-
16:50
-
16:42
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:10
-
16:00
-
15:49
-
15:41
-
15:23
-
15:15
-
15:12
-
14:54
-
14:15
-
14:14
-
14:03
-
13:45
-
13:19
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:15
-
12:00
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:14
-
11:05