Гвардиола: матч с «Эвертоном» Анчелотти — трудное испытание для «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» поделился мнением о сопернике, а также о наставнике «Эвертона» Карло Анчелотти.



"«Эвертон» — это «Эвертон». Одна из крупнейших команд в Англии с богатой историей и невероятными игроками. Какое-то время они боролись за каждое очко, так как находились в шатком положении, но с таким новым тренером как Карло, который обладает необычайными качествами и мощью, они смогут многого добиться. Карло заставляет игроков работать и уже добился хороших результатов в двух последних встречах, так что для нас это будет трудное испытание.



Я хорошо знаю Анчелотти, он невероятный человек. Карло руководил одной из величайших команд в Европе, список его достижений огромен. Его возвращение — хорошая новость для английского футбола. Я уверен, оно будет успешным", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Анчелотти: Гвардиола — гений. Большая честь, что мы имеем возможность сыграть с «Ман Сити»