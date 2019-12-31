Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ходжсон считает, что Заха не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой

Ходжсон считает, что Заха не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой
Футбол / Англия 0

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает главный тренер команды Рой Ходжсон, руководство клуба не планирует расставаться с ивуарийцем.

«Насколько я знаю, Уилфрид не продаётся. По крайней мере, мне об этом сказало руководство. Конечно, ты не можешь знать, какое предложение поступит в клуб уже завтра, но на сегодняшний день меня заверили, что Заха останется в команде», — цитирует Ходжсона Sky Sports.

В текущем сезоне Заха провёл 20 матчей за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Уилфрида связывали с переходом в «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако дальше всего в переговорах, по сообщениям СМИ, зашёл «Челси».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019