Ходжсон считает, что Заха не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой
Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает главный тренер команды Рой Ходжсон, руководство клуба не планирует расставаться с ивуарийцем.
«Насколько я знаю, Уилфрид не продаётся. По крайней мере, мне об этом сказало руководство. Конечно, ты не можешь знать, какое предложение поступит в клуб уже завтра, но на сегодняшний день меня заверили, что Заха останется в команде», — цитирует Ходжсона Sky Sports.
В текущем сезоне Заха провёл 20 матчей за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Ранее Уилфрида связывали с переходом в «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако дальше всего в переговорах, по сообщениям СМИ, зашёл «Челси».
- 31 декабря 2019
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