Ходжсон считает, что Заха не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой

Лидер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не покинет команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает главный тренер команды Рой Ходжсон, руководство клуба не планирует расставаться с ивуарийцем.



«Насколько я знаю, Уилфрид не продаётся. По крайней мере, мне об этом сказало руководство. Конечно, ты не можешь знать, какое предложение поступит в клуб уже завтра, но на сегодняшний день меня заверили, что Заха останется в команде», — цитирует Ходжсона Sky Sports.



В текущем сезоне Заха провёл 20 матчей за «Кристал Пэлас» в английской Премьер-лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Уилфрида связывали с переходом в «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако дальше всего в переговорах, по сообщениям СМИ, зашёл «Челси».