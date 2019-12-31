Карпин — болельщикам «Ростова»: желаем вам терпения с игроками и тренерским штабом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к болельщикам и футболистам ростовской команды в преддверии Нового года.



«Дорогие друзья, поздравляю с Новым годом. Хотел бы пожелать всем нам удачи, здоровья. Желание у нас будет по-любому всегда. Думаю, и у вам, и у нас к команде претензий быть не может — ребята делали всё возможное и невозможное. Дай Бог, чтобы 2020 год получился ещё лучше, чем 2019.



Желаем вам терпения, терпения с футболистами, с тренерским штабом. Поверьте, мы делаем всё возможное, чтобы у нас было всё хорошо, чтобы мы вам нравились. Футболистам пожелаю здоровье, прежде всего, и успехов в спортивных результатах. Всем спасибо, всех люблю. С наступающим Новым годом!» — сказал Карпин в видеообращении, опубликованном на канале «Ростова» в YouTube.

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