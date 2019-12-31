«Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с Роналду

Туринский «Ювентус» рассматривает возможность продления контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Corriere dello Sport.



Ранее Роналду, получивший награду Globe Soccer Awards как лучший футболист по итогам 2019 года, отметил, что готов выступать до 40 лет, если его тело будет обладать прежними кондициями. Напомним, действующий контракт португальского игрока с туринским клубом рассчитано до 2022 года. Роналду в 2022 году будет 37 лет.



В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу португалец записал в актив в шести встречах Лиги чемпионов.

«Ювентус» набрал 42 очка в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А.