Фанат «Норвич Сити» отстранён на 3 года от матчей команды за бросок телефона на поле
Болельщик «Норвич Сити» был арестован и отстранён от посещения матчей своей команды на три года за бросок мобильного телефона на поле, сообщает BBC.
По информации источника, инцидент произошёл во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», когда форвард хозяев Теему Пукки забил гол в ворота «шпор». Позже система VAR определила, что нападающий, получая передачу, залез в офсайд, и гол был отменён. Болельщик был распознан при помощи камер видеонаблюдения и арестован полицией.
Напомним, встреча завершилась ничьей со счётом 2:2. «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе лондонской команды 30 очков. «Норвич Сити» (13) — на последнем, 20-м месте.
Курьёзный автогол и шикарный штрафной — в обзоре матча «Норвич» — «Тоттенхэм»
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