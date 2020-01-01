Натурализованные игроки не будут считаться легионерами в Китае в 2020 году

Китайская футбольная ассоциация (CFA) уточнила статус натурализованных футболистов, сообщает Titan Sport Plus.



По информации источника, в сезоне 2020 года натурализованные футболисты не будут считаться легионерами в Китае вне зависимости от того, какое имеют происхождение или есть ли у них китайские предки.



Напомним, ранее в Китае ввели потолок зарплат для футболистов. Причём условия разнятся для иностранных и местных игроков. Также были внесены изменения в формулу лимита на легионеров.

В сезоне 2019 года первое место занял «Гуанчжоу Эвергранд», набравший 72 очка в 30 матчах турнира. «Бэйцзин Гоань» (70) завершил сезон на втором месте, а «Шанхай СИПГ» (66) — на третьем месте. Напомним, в составе шанхайской команды выступает экс-игрок «Зенита» Халк.