В. Березуцкий: в Казань к Слуцкому не поеду, попробую стать главным тренером

Бывший игрок сборной России Василий Березуцкий сообщил, что хочет начать самостоятельную тренерскую карьеру.

«В Казань к Слуцкому не поедем. Буду ждать лета, когда можно будет поступить на получение лицензии PRO. Если получится, попробую стать главным тренером. Мне кажется, что это гораздо интереснее, чем помощник.

Брат? Можем пойти и вдвоём в команду. Возможно, будем вдвоём в качестве главных тренеров. Возможно, кто-то будет главным, а кто-то вторым. Это неважно. А возможно, что пойдём поодиночке», — приводит слова Березуцкого «Матч ТВ».

Напомним, Березуцкий полтора года проработал ассистентом Леонина Слуцкого в голландском «Витессе».