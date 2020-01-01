Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ: есть проблемы, которые мы не контролируем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне поединка 21-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» выразил мнение относительно чемпионской гонки в АПЛ.
«Горожане» занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков. При этом у красных ещё есть игра в запасе.
«Надо усерднее работать, лучше играть и молиться. Мы всегда делаем то, что можем. Но есть и другие проблемы, которые мы не контролируем. Имею ли я ввиду ВАР? Вы и сами всё знаете.
Думаю, у нас фантастический коллектив. Я люблю свою команду. У нас были проблемы с травмированными. А «Ливерпуль» невероятен. Они — чемпионы Европы, потеряли только два очка в АПЛ, поэтому мы должны их поздравить. Разрыв не должен быть таким, но так получилось", — цитирует Гвардиолу ВВС.
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