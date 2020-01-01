Аспиликуэта забил первый гол АПЛ в 2020 году. Видео
В эти минуты в Брайтоне проходит стартовый матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» принимает «Челси». Гости вышли вперёд на 10-й минуте. «Челси» заработал угловой, Тэмми Абрахам пробил в нижний угол, но Аарон Муй выбил мяч. Правда, австралиец отбил мяч прямо во вратарскую, где находился Сезар Аспиликуэта. Капитан «Челси» в итоге спокойно отправил мяч в пустые ворота и открыл счёт.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Челси» в турнирной таблице занимает четвёртое место, набрав 35 очков. В минувшем туре лондонцы одержали победу в матче с «Арсеналом». «Брайтон» располагается на 14-м месте с 23 баллами. В 20-м туре «Брайтон» также одержал победу. «Чайки» в матче с «Борнмутом» победили со счётом 2:0.
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