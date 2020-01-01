«Челси» не сумел удержать победу в матче с «Брайтоном»

В Брайтоне завершился стартовый матч 21-го тура АПЛ. «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси», встреча завершилась со счётом 1:1.

Гости открыли счёт на 10-й минуте. «Челси» заработал угловой, Тэмми Абрахам пробил в нижний угол, но Аарон Муй выбил мяч. Правда, австралиец отбил мяч прямо во вратарскую, где находился Сезар Аспиликуэта. Капитан «Челси» в итоге спокойно отправил мяч в пустые ворота и открыл счёт.

Отыграться хозяева смогли лишь в концовке встречи. На 84-й минуте «Брайтон» заработал угловой, Льюис Данк скинул мяч головой, а Алиреза Джаханбакш ударом через себя отправил мяч в угол ворот Кепы Аррисабалаги. В оставшееся время счёт уже не изменился.

«Челси» с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» располагается на 13-м месте с 24 баллами.