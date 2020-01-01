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«Челси» потерял более € 100 млн по итогам сезона-2018/19

«Челси» потерял более € 100 млн по итогам сезона-2018/19
Футбол / Англия 0

Лондонский «Челси» представил финансовый отчёт по итогам сезона-2018/19. Данные были опубликованы на официальном сайте клуба.

По состоянию на июнь 2019 года доходы «Челси» составили € 528 млн. Невзирая на это, впервые за два сезона лондонский клуб зафиксировал убытки в размере € 114 млн.

Основной причиной такого положения вещей стало неучастие лондонского клуба в Лиге чемпионов и траты на трансферы (Кепа Аррисабалага, Жоржиньо, Кристиан Пулишич и Матео Ковачич). При этом «Челси» соответствует критерию безубыточности и не выходит за рамки финансового фэйр-плей.

В настоящее время лондонский клуб располагается на четвёртой строчке турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда уступает лишь «Манчестер Сити», «Лестер Сити» и «Ливерпулю».

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