Игрок «Брайтона» забил невероятный гол в ворота «Челси» ударом через себя. Видео

В Брайтоне завершился стартовый матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал «Челси». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Украшением матча стал мяч, который забил в концовке Алиреза Джаханбакш. На 84-й минуте «Брайтон» заработал угловой, Льюис Данк скинул мяч головой, а Джаханбакш ударом через себя отправил мяч в угол ворот Кепы Аррисабалаги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее в первом тайме Сесар Аспиликуэта открыл счёт, забив после углового. «Челси» заработал угловой, Тэмми Абрахам пробил в нижний угол, но Аарон Муй выбил мяч. Правда, австралиец отбил мяч прямо во вратарскую, где находился Аспиликуэта. Капитан «Челси» в итоге спокойно отправил мяч в пустые ворота и открыл счёт.

«Челси» с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» располагается на 13-м месте с 24 баллами.