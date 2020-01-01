«Астон Вилла» победила «Бёрнли» и покинула зону вылета

В Бёрнли завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Бёрнли» на своём поле принимал «Астон Виллу».

Гости уже в первом тайме забили два мяча. На 27-й минуте Уэсли открыл счёт, а затем Джек Грилиш удвоил преимущество бирмингемцев. Грилиш и вовсе мог стать автором дубля, но его гол на 13-й минуте был отменён из-за микроскопического офсайда.

Во втором тайме хозяевам удалось отыграть один мяч. На 80-й минуте отличился Крис Вуд, но на большее «Бёрнли» не хватило.

«Астон Вилла» набрала 21 очко и поднялась на 16-е место, покинув зону вылета. «Бёрнли» с 24 очками находится на 14-м месте. В следующем туре «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Сити», а «Бёрнли» отправится в гости к «Челси».