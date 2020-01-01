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«Астон Вилла» победила «Бёрнли» и покинула зону вылета

«Астон Вилла» победила «Бёрнли» и покинула зону вылета
Футбол / Англия 0

В Бёрнли завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Бёрнли» на своём поле принимал «Астон Виллу».

Гости уже в первом тайме забили два мяча. На 27-й минуте Уэсли открыл счёт, а затем Джек Грилиш удвоил преимущество бирмингемцев. Грилиш и вовсе мог стать автором дубля, но его гол на 13-й минуте был отменён из-за микроскопического офсайда.

Во втором тайме хозяевам удалось отыграть один мяч. На 80-й минуте отличился Крис Вуд, но на большее «Бёрнли» не хватило.

«Астон Вилла» набрала 21 очко и поднялась на 16-е место, покинув зону вылета. «Бёрнли» с 24 очками находится на 14-м месте. В следующем туре «Астон Вилла» будет принимать «Манчестер Сити», а «Бёрнли» отправится в гости к «Челси».

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
01 января 2020, среда. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уэсли – 27'   0:2 Грилиш – 41'   1:2 Вуд – 80'
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