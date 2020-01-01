Лучший бомбардир «Саутгемптона» забил удивительный гол в ворота «Тоттенхэма»

В эти минуты в Саутгемптоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» принимает на стадионе «Сент-Мэри» «Тоттенхэм Хотспур».

Хозяева открыли счёт на 17-й минуте. Автором гола стал форвард Дэнни Ингс. Он получил передачу от Джека Стивенса, мастерски перебросил мяч через защитника соперника, а затем в касание отправил его в угол ворот лондонцев без шансов для вратаря.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Ингса этот гол стал уже 13-м в текущем сезоне, он является лучшим бомбардиром «святых».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» с 30 набранными очками занимает в турнирной таблице АПЛ 6-е место. «Саутгемптон» в турнирной таблице располагается на 15-м месте, набрав 22 очка.