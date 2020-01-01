«Ростов» объявил об уходе Сигурдссона
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов», сообщила пресс-служба клуба. Как информируется на сайте «Ростова», 33-летний защитник и клуб разорвали контракт по обоюдному согласию. О причинах ухода футболиста ничего не говорится.
«Мы благодарим футболиста за самоотверженную игру, надёжность и желаем Рагнару успехов в дальнейшей карьере», — сообщается на сайте.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги.
Сигурдссон перешёл в «Ростов» из «Фулхэма» в январе 2018 года. Он провёл за клуб 53 матча, а с начала нынешнего сезона был капитаном команды. В текущем сезоне исландец провёл 13 матчей за «Ростов». Также он регулярно вызывается в сборную Исландии, за которую футболист провёл 94 матча.
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