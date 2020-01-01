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«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону», «святые» выиграли три матча из последних четырёх

«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону», «святые» выиграли три матча из последних четырёх
Футбол / Англия 0

В Саутгемптоне завершился матч 21-го тура АПЛ. «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» принимал «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась неожиданной победой «святых».

Единственный мяч на 17-й минуте забил форвард Дэнни Ингс. Он получил передачу от Джека Стивенса, мастерски перебросил мяч через защитника соперника, а затем в касание отправил его в угол ворот лондонцев без шансов для вратаря. Для Ингса этот гол стал уже 13-м в текущем сезоне, он является лучшим бомбардиром «святых».

После этого счёт так и не изменился. «Тоттенхэм» в середине второго тайма сумел пробить голкипера соперника, но гол Гарри Кейна был отменён из-за офсайда. Положение «вне игры» удалось обнаружить после использования системы VAR.

«Тоттенхэм» остался на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ с 30 очками. «Саутгемптон» продлил беспроигрышную серию до четырёх матчей, в них «святые» набрали 10 баллов. Они занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
01 января 2020, среда. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Ингс – 17'
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