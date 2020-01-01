Моуринью — о поражении от «Саутгемптона»: матч получился достаточно странным

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Саутгемптоном» (0:1) во встрече 21-го тура АПЛ.



«Матч получился достаточно странным. В целом у нас не было проблем в защите, но мы пропустили — здорово разобрался в эпизоде Ингс. В остальном же мы контролировали ситуацию. Да, мы не создавали много моментов, но их было достаточно для того, чтобы забить.



Впрочем, «Саутгемптон» классно выстроил игру в обороне — их центральные защитники доставили массу проблем нашим атакующим игрокам.



В концовке матча мы были обескровлены — помимо дисквалифицированного Сона травмировался ещё и Кейн. Это очень сковывало нас в действиях», — цитирует Моуринью BBC.

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