Жезус оформил дубль в матче с «Эвертоном», забив в ближний угол

В эти минуты в Манчестере проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги: «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» принимает «Эвертон».

Хозяева вышли вперёд на 51-й минуте. Илкай Гюндоган сделал проникающую передачу, Габриэл Жезус остановил мяч, обыграл Мэйсона Холгейта и пробил в дальний верхний угол. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду.

Ещё один мяч на 57-й минуте забил сам Жезус. На этот раз бразилец получил передачу от Рияда Мареза и пробил в нижний угол, Пикфорд вновь дотянулся до мяча, но не спас «Эвертон».

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«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 41 очко. «Эвертон» располагается на 10-м месте с 25 баллами. По ходу сезона «Эвертон» сменил главного тренера, Марку Силва был отправлен в отставку, его место занял Карло Анчелотти.