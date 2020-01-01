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«Эвертон» потерпел первое поражение при Анчелотти, уступив «Манчестер Сити»

«Эвертон» потерпел первое поражение при Анчелотти, уступив «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

«Манчестер Сити» одержал победу в матче 21-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча, проходившая на стадионе «Этихад Стэдиум», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Все основные события матча проходили во втором тайме. На 51-й минуте Габриэл Жезус открыл счёт. Илкай Гюндоган сделал проникающую передачу, Жезус остановил мяч, обыграл Мэйсона Холгейта и пробил в дальний верхний угол. Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду. Жезус забил ещё один мяч на 58-й минуте. На этот раз бразилец получил передачу от Рияда Мареза и пробил в нижний угол, Пикфорд вновь дотянулся до мяча, но не спас «Эвертон».

Один мяч «Эвертон» отыграл на 71-й минуте. Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво сделал неудачную передачу, Ришарлисон перехватил мяч, а затем замкнул прострел Тео Уолкотта, забив в пустые ворота с нескольких метров.

«Манчестер Сити» набрал 44 очка, чемпионы Англии занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. При этом «красные» провели на два матча меньше. «Эвертон» с 25 очками располагается на 10-м месте. «Ириски» потерпели первое поражение под руководством Карло Анчелотти, который сменил на посту главного тренера Марку Силву.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
01 января 2020, среда. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Жезус – 51'   2:0 Жезус – 58'   2:1 Ришарлисон – 71'
Англия - Премьер-лига. 21-й тур
01 января 2020, среда. 20:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
1 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Кантвелл – 4'   1:1 Уикхэм – 85'
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