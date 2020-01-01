Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: мы отлично выступили в Boxing Day

Гвардиола: мы отлично выступили в Boxing Day
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных над «Эвертоном» — 2:1. Команды сыграли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы играли великолепно, поэтому я очень рад за ребят. Этот период сезона очень тяжелый, но мы отлично выступили и по-прежнему дышим «Лестеру» в спину.

Когда вы находитесь далеко от первой позиции, иногда можно сдаться, но мы никогда не сдаемся. Мы должны продолжать верить. К тому же, у нас есть Кубок Англии и Кубок английской лиги. Другие команды из лидирующей потеряли очки, так что это победа становится ещё более важной», — цитирует Гвардиолу BBC.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место. На одно очко команда Гвардиолы отстаёт от «Лестер Сити» и на 11 — от лидирующего «Ливерпуля».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020