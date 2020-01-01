Гвардиола: мы отлично выступили в Boxing Day

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных над «Эвертоном» — 2:1. Команды сыграли в матче 21-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы играли великолепно, поэтому я очень рад за ребят. Этот период сезона очень тяжелый, но мы отлично выступили и по-прежнему дышим «Лестеру» в спину.
Когда вы находитесь далеко от первой позиции, иногда можно сдаться, но мы никогда не сдаемся. Мы должны продолжать верить. К тому же, у нас есть Кубок Англии и Кубок английской лиги. Другие команды из лидирующей потеряли очки, так что это победа становится ещё более важной», — цитирует Гвардиолу BBC.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает третье место. На одно очко команда Гвардиолы отстаёт от «Лестер Сити» и на 11 — от лидирующего «Ливерпуля».
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