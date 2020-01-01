В АПЛ зафиксировали очередной миллиметровый офсайд

В матче 21-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Астон Вилла» произошёл любопытный случай. В начале встречи полузащитник бирмингемцев Джек Грилиш смог поразить ворота соперника, но арбитр Майкл Оливер отменил взятие ворот после использования системы VAR.

Во время просмотра видеоповтора судьи пришли к выводу, что форвард гостей Уэсли находился в офсайде. Стоп-кадр показывает, что положение «вне игры» было миллиметровым.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Грилиш в итоге всё-таки сумел отличиться. Он забил второй мяч своей команды на 41-й минуте. Ранее гостей вывел вперёд Уэсли. В концовке Крис Вуд сократил отставание в счёте, но уйти от поражения «Бёрнли» не удалось. «Бёрнли» потерпел уже третье поражение подряд.