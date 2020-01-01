Пепе после удачного отскока точно пробил по воротам «Манчестер Юнайтед». Видео

В эти минуты в Лондоне проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимает «Манчестер Юнайтед».

Хозяева вышли вперёд на 8-й минуте. Форвард хозяев Николя Пепе воспользовался отскоком и точно пробил в дальний угол ворот Давида де Хеа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, набрав 31 очко. «Арсенал» располагается на 13-м месте с 24 баллами. По ходу сезона «Арсенал» уже сменил тренера, Унаи Эмери был отправлен в отставку, а на его место пришёл Микель Артета. Также в течение нескольких матчей «Арсеналом» руководил Фредрик Юнберг.