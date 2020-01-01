«Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол». Малафеев рассказал о «Зените»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев положительно оценил развитие клуба, поздравляя болельщиков с Новым годом.
«Уважаемые болельщики «Зенита»! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом.
В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.
«Зенит» является действующим чемпионом России и сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить городу почётный титул.
На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».
Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» занимает третье место в первенстве среди молодёжных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в Олимп-ФНЛ.
В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты, верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде.
Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!», — цитирует Малафеева BobSoccer.
- 1 января 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:04
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
22:09
-
22:00
-
21:48
-
21:36
-
21:29
-
21:19
-
20:26
-
20:23
-
20:09
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:07
-
18:54
-
18:50
-
18:27
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:06
-
14:57
-
13:00
-
12:54
-
12:39
-
12:30
-
10:00