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«Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол». Малафеев рассказал о «Зените»

«Рождается команда-династия, играющая в атакующий футбол». Малафеев рассказал о «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев положительно оценил развитие клуба, поздравляя болельщиков с Новым годом.

«Уважаемые болельщики «Зенита»! Поздравляю вас и ваших близких с Новым, 2020 годом.
В этом году наш клуб будет праздновать юбилей – 95 лет со дня основания. Желаю всем нам встретить эту дату завоеванием очередных трофеев.

«Зенит» является действующим чемпионом России и сделает всё от него зависящее, чтобы сохранить городу почётный титул.

На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол и собирающая аншлаги на трибунах «Газпром Арены».

Рад, что успешно выступают и наши резервисты – «Зенит» занимает третье место в первенстве среди молодёжных составов, а «Зенит-2» продолжает борьбу за возвращение в Олимп-ФНЛ.

В структуре «Зенита» каждый год появляются молодые талантливые футболисты, верю, что в ближайшем будущем самые талантливые из них поборются за место в главной команде.

Желаю поклонникам футбола мира, здоровья, счастья, удачи! Всегда самого доброго вам и вашим близким! С Новым годом!», — цитирует Малафеева BobSoccer.

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