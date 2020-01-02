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«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и одержал первую домашнюю победу с октября

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и одержал первую домашнюю победу с октября
Футбол / Англия 0

В Лондоне завершился центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча лондонцы забили в первом тайме. На 8-й минуте Николя Пепе воспользовался удачным отскоком и из пределов штрафной точно пробил в дальний угол. Ещё один мяч «Арсенал» забил в концовке первого тайма. На 42-й минуте после углового голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отбил мяч перед собой, а Сократис Папастатопулос добил его в пустые ворота с близкого расстояния.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» одержал первую домашнюю победу с октября 2019 года. Лондонцы набрали 27 очков и поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает 5-е место в турнирной таблице.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
01 января 2020, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Пепе – 8'   2:0 Папастатопулос – 42'
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