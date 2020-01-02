Артета: победа над «МЮ» придаст игрокам «Арсенала» уверенности

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итоги домашней встречи 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:0).
«Я очень доволен игрой. Ещё больше я доволен результатом, в котором мы нуждались. Я получил многие вещи из тех, которые требовал и хотел видеть на поле. Я сказал игрокам: «Всё в ваших руках — болельщики поддержат вас, если вы покажете, что этого заслуживаете. Если нет, они будут настроены негативно».
Они здесь, чтобы поддерживать вас, и они хотят видеть, чтобы их команда играла так, как сыграла сегодня. Мы должны поблагодарить их, они заряжали нас энергией.
На данный момент наша проблема заключается в сохранении уровня интенсивности игры, который мы задаём в первом тайме. Это часть процесса, на данный момент прошло слишком мало времени. Я очень доволен видеть проявление характера игроков. Я видел, как они готовы биться друг за друга. Когда им приходилось защищаться глубже, я хотел увидеть эту реакцию.
В конце концов, нас оценивают по результатам, и это значительно повысит уверенность игроков в том, что они могут играть с любым соперником в этой лиге и готовы быть лучше их, доминировать над ними и соревноваться с ними», — приводит слова Артеты Sky Sports.
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