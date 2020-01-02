Сульшер: иногда исход игры решают мелочи

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат гостевой встречи 21-го тура, в котором «Манчестер Юнайтед» уступил «Арсеналу» со счётом 1:2.
«Я думаю, что мы начали игру на хорошем уровне, у нас было две или три действительно хороших контратаки. Игроки «Манчестера» просто не были достаточно точны ни с завершением атак, ни с последним пасом. После того, как игра успокоилась, мы пропустили первый гол. Игроки «МЮ» почувствовали давление.
«Арсенал» получил заряд энергии после забитого мяча. Они были лучше в этой игре в плане агрессии и возврата мяча. Нам было тяжело выйти из под их прессинга.
Это была хорошая игра со стороны обеих команд, и гол, пропущенный незадолго до перерыва, стал «убийственным ударом». Проигрывая 1:0 вы остаётесь в игре, по при 2:0 вам нужен гол, чтобы получить возможность перевернуть игру. Чувствовалось, как игроки нервничали.
Голы «Арсенала» благодаря отскокам от игроков «Манчестера»? Иногда исход игры решают мелочи», — цитирует Сульшера Sky Sports.
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