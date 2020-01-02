Погба может пропустить месяц из-за травмы голеностопа

Перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» стало известно, что у полузащитника «Манчестер Юнайтед» (2:0) Поля Погба снова возникли проблемы с лодыжкой, и теперь француз может пропустить ещё месяц.

«Погба травмирован. Он чувствует определённый дискомфорт в голеностопе. Мы точно потеряли Поля на ближайший месяц. Скорее всего, потребуется операция на стопе. Посмотрим, сколько времени займёт восстановление. Это большой удар по нам», — приводит слова главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера Sky Sport.

26-летний француз недавно восстановился после травмы лодыжки, полученной в начале октября. Он пропустил 2,5 месяца.

Ранее стало известно, что хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминай пропустит 3–4 недели из-за травмы.



В этом сезоне Погба принял участие в 7 играх АПЛ, в которых отметился 2 голевыми передачами.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминай пропустит 3–4 недели из-за травмы