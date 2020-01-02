Влашич стал автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году

Гол полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича в матче 9-го тура отборочного турнира Евро-2020 между Хорватией и Словакией, завершившийся победой хозяев со счётом 3:1, признан лучшим в 2019 году, сообщается в «твиттере» сборной Хорватии.

В начале второго тайма 22-летний хорватский полузащитник сравнял счёт в этом матче. После чего благодаря голам Петковича и Перишича сборная Хорватии смогла взять три очка.

Влашич признавался лучшим игроком ноября и декабря по версии болельщиков ЦСКА. В этом сезоне в составе «армейцев» он принял участие в 26 матчах во всех турнирах. На его счету 8 забитых мячей и 6 результативных передач.