«Манчестер Юнайтед» в январе может купить двух полузащитников

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что клуб может приобрести нескольких полузащитников в январское трансферное окно.
«Когда у вас травмированы два игрока и выбыли на месяц или больше, это ограничивает ваш выбор игроков на матч. Это даёт нам меньше возможностей, а также впереди будет множество важных матчей. Но, тем не менее, суть в том, что мы должны искать правильных игроков. Если они будут доступны и если появится возможность, мы определённо что-нибудь предпримем. У нас есть варианты с одним или двумя игроками», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в чемпионате Англии, набрав 31 очков в 21 матче. Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут с «Вулверхэмптоном» в рамках Кубка Англии.
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