«Арсенал» впервые в сезоне обыграл соперника из верхней половины таблицы АПЛ
В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Арсенал» одержал первую домашнюю победу с октября 2019 года. Впервые в текущем чемпионате «канониры» нанесли поражение команде, которая на момент матча находилась в верхней половине таблицы. Ранее «Арсенал» потерпел 5 поражений и 4 раза сыграл вничью с командами из топ-10. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
6 января лондонский клуб в матче 3-го раунда Кубка Англии примет «Лидс Юнайтед».
Артета: победа над «МЮ» придаст игрокам «Арсенала» уверенности
Читайте также
- 2 января 2020
-
09:54
-
09:23
-
09:08
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:39
-
07:23
-
06:39
-
00:57
- 1 января 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:04
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
22:09
-
22:00
-
21:48
-
21:36
-
21:29
-
21:19
-
20:26
-
20:23
-
20:09
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:07
-
18:54
-
18:50
-
18:27
-
17:35
Партнерский контент