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«Арсенал» впервые в сезоне обыграл соперника из верхней половины таблицы АПЛ

«Арсенал» впервые в сезоне обыграл соперника из верхней половины таблицы АПЛ
Футбол / Англия 0

В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Арсенал» одержал первую домашнюю победу с октября 2019 года. Впервые в текущем чемпионате «канониры» нанесли поражение команде, которая на момент матча находилась в верхней половине таблицы. Ранее «Арсенал» потерпел 5 поражений и 4 раза сыграл вничью с командами из топ-10. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

«Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

6 января лондонский клуб в матче 3-го раунда Кубка Англии примет «Лидс Юнайтед».

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