«Наполи» и «Аякс» могут приобрести Вертонгена

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген может продолжить карьеру в чемпионате Италии или Нидерландов. Об этом сообщает The Telegraph.

После неудачной попытки прошлым летом «Наполи» готов предложить контракт Вертонгену уже в январе. «Аякс» также заинтересован в возвращении защитника после продажи в английский клуб семь лет назад. Клуб тогда оценил бельгийца в € 15 млн.

Срок действия контракта 32-летнего защитника истекает летом, и уже сейчас он может вести переговоры с клубами о предварительном контракте на следующий сезон.

В этом сезоне Ян Вертонген принял участие в 14 матчах английской Премьер-лиги за «Тоттенхэм Хотспур». Защитник сборной Бельгии забил один гол и отметился одной результативной передачей.