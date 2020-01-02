Райола: «Барселона» думала, что де Лигт перейдёт в клуб так же, как это сделал де Йонг

Агент Мино Райола рассказал о подробностях перехода защитника Маттейса де Лигта в «Ювентус, а не «Барселону».

«Для многих голландцев «Барселона» – это не зарубежный клуб, а голландский. Маттейс должен был пойти туда, но не так, что это стало бы каким-то кощунством. «Барселона» подумала, что дело уже сделано. Де Лигт тоже из Нидерландов, как и де Йонг, и переходит из «Аякса», поэтому и де Лигт тоже. Так, видимо, думала «Барселона». Но клуб назвал неверные причины того, почему они хотят купить его.



Он мог перейти в «Ювентус» еще годом ранее, но «Аякс» хотел, чтобы он остался. Это был его первый выбор, и он удивился, когда узнал, что его хотят купить «Барселона» и «ПСЖ», – приводит слова Райолы Marca со ссылкой на Voetbal International.