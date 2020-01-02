Фердинанд: увидел Озила улыбающимся впервые за 18 месяцев
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре полузащитника «Арсенала» Месута Озила в матче 21-го тура чемпионата Англии с «красными дьяволами» (2:0).
«Посмотрите на результат матча с точки зрения Озила. По-моему, я впервые за 18 месяцев увидел его улыбающимся. Должно быть, сейчас он наслаждается тренировками. «Арсенал» показал себя очень дисциплинированно. Мы давно не видели такую команду. В этом матче я увидел структуру, которая позволяет игрокам чувствовать себя уверенными. Они показали себя быстрее и сильнее обычного. Потому что, когда вы не верите в своего тренера, это сказывается на команде. Возможно, Артета разговаривал с отдельными игроками», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.
«Арсенал» целый тайм возил «МЮ». Блестящая первая победа Артеты
Новый тренер за неделю сделал то, что не удалось Эмери: выпустил лучших игроков на удобных позициях.
Читайте также
- 2 января 2020
-
13:29
-
12:53
-
12:25
-
12:05
-
11:39
-
11:00
-
10:34
-
10:15
-
09:54
-
09:23
-
09:08
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:39
-
07:23
-
06:39
-
00:57
- 1 января 2020
-
23:56
-
23:25
-
23:21
-
23:12
-
23:04
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
22:09
-
22:00
-
21:48
-
21:36
-
21:29
-
21:19
-
20:26
-
20:23
-
20:09
Партнерский контент