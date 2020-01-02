Фердинанд: увидел Озила улыбающимся впервые за 18 месяцев

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением об игре полузащитника «Арсенала» Месута Озила в матче 21-го тура чемпионата Англии с «красными дьяволами» (2:0).

«Посмотрите на результат матча с точки зрения Озила. По-моему, я впервые за 18 месяцев увидел его улыбающимся. Должно быть, сейчас он наслаждается тренировками. «Арсенал» показал себя очень дисциплинированно. Мы давно не видели такую команду. В этом матче я увидел структуру, которая позволяет игрокам чувствовать себя уверенными. Они показали себя быстрее и сильнее обычного. Потому что, когда вы не верите в своего тренера, это сказывается на команде. Возможно, Артета разговаривал с отдельными игроками», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.