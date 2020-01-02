Артета считает, что Джака останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уверен, что полузащитник команды Гранит Джака останется в клубе.
«Я думаю, Джака останется. Мне он действительно нравится, он потрясающе будет подходить под нашу игру, если останется в клубе. Он сосредоточен на матчах, это его обязательство прямо сейчас. Я вижу, как Гранит живёт своей профессией. Он отличный футболист. Я рад наблюдать за его игрой, как он отдаёт пасы», — приводит слова Артеты Sky Sports.
Ранее появилась информация, что агент швейцарского полузащитника сообщил о договорённости с «Гертой». Немецкий клуб предложил за игрока € 35 млн, но «Арсенал» намерен выручить до € 40 млн.
Гранит Джака в этом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу.
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