Артета считает, что Джака останется в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета уверен, что полузащитник команды Гранит Джака останется в клубе.

«Я думаю, Джака останется. Мне он действительно нравится, он потрясающе будет подходить под нашу игру, если останется в клубе. Он сосредоточен на матчах, это его обязательство прямо сейчас. Я вижу, как Гранит живёт своей профессией. Он отличный футболист. Я рад наблюдать за его игрой, как он отдаёт пасы», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее появилась информация, что агент швейцарского полузащитника сообщил о договорённости с «Гертой». Немецкий клуб предложил за игрока € 35 млн, но «Арсенал» намерен выручить до € 40 млн.



Гранит Джака в этом сезоне принял участие в 15 матчах чемпионата Англии, в которых отдал одну результативную передачу.