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Анчелотти: «Эвертону» нужно сохранить настрой из матча с «Ман Сити» на игру с «Ливерпулем»

Анчелотти: «Эвертону» нужно сохранить настрой из матча с «Ман Сити» на игру с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

«Честно говоря, «Манчестер Сити» провёл отличный матч, но нам удавалось оставаться в игре вплоть до финального свистка. В конце концов «Сити» заслужил победу, они были лучше нас. Мы были чересчур робкими в первом тайме. У нас был мяч, но мы не могли найти верных решений. Во втором тайме мы продемонстрировали хороший командный дух. Теперь мы нацелены на следующий матч. Нам предстоит тяжёлая игра с «Ливерпулем», и нам нужно сохранить настрой», — приводит слова Анчелотти BBC.

«Манчестер Сити» набрал 44 очка, чемпионы Англии занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков. При этом «красные» провели на два матча меньше. «Эвертон» с 25 очками располагается на 10-м месте.

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