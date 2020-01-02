Виейра назвал несправедливостью четвёртое место Мане в голосовании за «Золотой мяч»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра выразил мнение, что нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, занявший четвёртое место в голосовании за «Золотой мяч», должен был финишировать на более высокой строчке.



«Четвёртое место Мане кажется мне несправедливым. Это нечестно, учитывая его заслуги, количество матчей и то, сколько раз он сыграл для своей команды решающую роль. Если брать в рассчёт его вовлечение в голы, а также – что важно – его поведение на поле, то, я считаю, он заслуживал гораздо больше, чем четвёртое место», — приводит слова Виейра RFI.



Напомним, обладателем самой престижной индивидуальной футбольной награды по итогам 2019 года стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место в голосовании занял одноклубник Мане – защитник Вирджил ван Дейк. Первую тройку замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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