Обамеянг — о слухах об уходе из «Арсенала»: английская пресса любит много говорить

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию в СМИ, согласно которой он может покинуть клуб в зимнее или летнее трансферное окно.



«Английская пресса любит много говорить. Сейчас я здесь. Я на сто процентов здесь», — приводит слова Обамеянга RMC Sport.



Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В начале карьеры габонец принадлежал «Милану», за который не провёл ни одного матча, а в дальнейшем защищал цвета «Дижона», «Лилля», «Монако» и «Сент-Этьена».



В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 21 матчей английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов (1 – с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 3 жёлтые карточки.



«Арсенал» попытается удержать Обамеянга в конце сезона