Мэддисон и Грилиш — приоритетные цели «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с приоритетными целями на зимнее трансферное окно, сообщает The Independent.

В первую очередь «красные дьяволы» хотят заполучить полузащитника «Лестер Сити» Джеймса Мэддисона и хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша.

Трансферная стоимость Мэддисона оценивается в € 60 млн. В нынешнем сезоне 23-летний англичанин забил 9 мячей и отдал 3 голевых паса в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Трансферная стоимость Грилиша оценивается в € 35 млн. В этой кампании 24-летний футболист записал в свой актив 8 голов и 6 результативных передач в 21 встрече за «Астон Виллу» во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в таблице английской Премьер-лиги.