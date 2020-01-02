«Интер» связывался с представителями Эриксена
Руководство миланского «Интера» контактировало с представителями полузащитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sport Italia.
«Тоттенхэм» предпочитает продать Эриксена в это зимнее трансферное окно, если он не продлит контракт, который рассчитан до 30 июня 2020 года. В услугах датчанина заинтересованы многие европейские топ-клубы, включая туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
По информации издания, приоритетной целью для «Интера» остаётся хавбек каталонской «Барселоны» Артуро Видаль.
Кристиан выступает за «шпор» с августа 2013 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
«Тоттенхэм» готов предложить «Реалу» Эриксена и € 30 млн за Бэйла
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