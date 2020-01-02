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Пол Паркер: нынешний «Манчестер Юнайтед» — худший в эпоху АПЛ

Пол Паркер: нынешний «Манчестер Юнайтед» — худший в эпоху АПЛ
Футбол / Англия 0

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер поделился мнением о нынешней команде «красных дьяволов».

«Нынешний «Манчестер Юнайтед» — худший в эпоху английской Премьер-лиги. Команда становится хуже с 2013 года. С тех пор «красные дьяволы» завоевали только три трофея. Если они как можно скорее не изменят ситуацию, всё станет ещё хуже.

«Манчестер Юнайтед» нужно использовать правильную тактику на трансферном рынке. Руководство клуба должно понимать, что приобретение новых игроков не даст мгновенного успеха», — приводит слова Паркера The Sun.

«Манчестер Юнайтед», набрав 31 очко в 21 матче, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. 11 января команда Уле-Гуннара Сульшера на своём поле проведёт матч 22-го тура с «Норвич Сити».

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