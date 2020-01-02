«Ювентус» может продать Рабьо за € 25-30 млн. Игроком интересуются «Арсенал» и «Эвертон»

Лондонский «Арсенал» и ливерпульский «Эвертон» заинтересованы в приобретении полузащитника туринского «Ювентуса» Адриену Рабьо. Трансфер может состояться уже этой зимой, сообщает Sport Mediaset.

По информации издания, руководство действующих чемпионов итальянской Серии А с высокой долей вероятности продаст Рабьо, если получит предложение в размере € 25-30 млн.

Напомним, Адриен присоединился к «Ювентусу» на правах свободного агента летом 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний француз принял участие в 9 матчах чемпионата Италии и 3 встречах Лиги чемпионов. Хавбек не отметился голами или результативными передачами.

Предыдущим клубом Рабьо был «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2012 по 2019 год.