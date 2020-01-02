«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 2 января, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни из Ланкашира, его ассистентами будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Ливерпуль», набрав в 19 встречах 55 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Шеффилд Юнайтед», проведя на 1 матч больше, занимает восьмое место, в активе команды Криса Уилдера 29 очков.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.
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