«Спартак» отказался отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии

«Спартак» отказался отпускать защитника Айртона Лукаса в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает Globo Esporte.

Согласно информации источника, 22-летний футболист стал уже седьмым игроком, которого клубы не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Ранее такая же участь постигла Дугласа Луиса («Астон Вила»), Габриэля Мартинелли («Арсенал»), Эмерсона («Бетис»), Габриэля («Лилль»), Вендела («Спортинг») и Дугласа Аугусто (ПАОК).

Отборочный турнир Олимпиады-2020 будет проходить с 18 января по 9 февраля в Колумбии. Путёвки в финальную часть турнира получат две лучшие команды отбора.

В текущем сезоне Айртон Лукас сыграл за «Спартак» 23 матча и отдал 1 результативную передачу.