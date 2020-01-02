«Спартак» отказался отпускать Айртона в олимпийскую сборную Бразилии
«Спартак» отказался отпускать защитника Айртона Лукаса в олимпийскую сборную Бразилии на матчи отборочного турнира Олимпийских игр 2020 года. Об этом сообщает Globo Esporte.
Согласно информации источника, 22-летний футболист стал уже седьмым игроком, которого клубы не отпустили в олимпийскую сборную Бразилии. Ранее такая же участь постигла Дугласа Луиса («Астон Вила»), Габриэля Мартинелли («Арсенал»), Эмерсона («Бетис»), Габриэля («Лилль»), Вендела («Спортинг») и Дугласа Аугусто (ПАОК).
Отборочный турнир Олимпиады-2020 будет проходить с 18 января по 9 февраля в Колумбии. Путёвки в финальную часть турнира получат две лучшие команды отбора.
В текущем сезоне Айртон Лукас сыграл за «Спартак» 23 матча и отдал 1 результативную передачу.
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