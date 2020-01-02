Защитник «Арсенала» Чамберс порвал «кресты» и выбыл из строя на 6–9 месяцев

Защитник лондонского «Арсенала» Калум Чамберс выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает Sky Sports в своём «твиттере».

Согласно информации источника, 24-летний игрок получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче 20-го тура чемпионата Англии с «Челси» (1:2). Чамберс провёл на поле 23 минуты, за которые успел отметиться результативной передачей на Пьера-Эмерика Обамеянга. Из-за травмы защитник пропустит от 6 до 9 месяцев.

В текущем сезоне Чамберс принял участие в 18 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2022 года.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает 10-е место. В 21 матче команда набрала 27 очков.