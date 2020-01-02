Салах открыл счёт в матче с «Шеффилд Юнайтед» после паса Робертсона
В эти минуты в Ливерпуле проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Одноимённый клуб на «Энфилде» принимает «Шеффилд Юнайтед».
Счёт во встрече был открыт уже на 4-й минуте. Вирджил Ван Дейк исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, где Эндрю Робертсон убежал от упавшего на газон Джорджа Балдока и отпасовал низом в центр чужой штрафной, откуда Мохамед Салах ударом в касание отправил мяч точно в цель.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 19 матчах красные одержали 18 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 55 очков из 57 возможных. «Шеффилд Юнайтед» занимает 8-е место, в активе команды Криса Уилдера 29 очков.
«Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
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