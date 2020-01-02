«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
За переход 19-летнего хавбека «старая синьора» заплатила € 35 млн. Сумма трансфера шведа может вырасти ещё на € 9 млн за счёт различного рода бонусов. Вторую часть текущего сезона футболист проведёт в «Парме» на правах аренды, за которую он выступал на аналогичных условиях с минувшего лета. Контракт с «Ювентусом» игрок подписал сроком до лета 2024 года.
В текущем сезоне Кулусевски принял участие в 19 матчах за «Парму». На счету полузащитника 4 забитых мяча и 7 результативных передач. В 2019 году футболист дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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