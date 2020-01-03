Мане удвоил преимущество «Ливерпуля» в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В эти минуты в Ливерпуле проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги. Одноимённый клуб на «Энфилде» принимает «Шеффилд Юнайтед».

На 64-й минуте встречи «Ливерпуль» забил второй мяч в ворота гостей. Мохамед Салах передачей низом в чужую штрафную вывел Садио Мане один на один с голкипером «Шеффилд Юнайтед» Дином Хендерсоном. Сенегалец первым ударом отправил мяч во вратаря, но со второй попытки уже спокойно расстрелял пустые ворота.

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«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 19 матчах красные одержали 18 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 55 очков из 57 возможных. «Шеффилд Юнайтед» занимает 8-е место, в активе команды Криса Уилдера 29 очков.