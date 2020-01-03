Линекер считает Хендерсона самым недооценённым игроком в истории АПЛ
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о полузащитнике «Ливерпуля» Джордане Хендерсоне.
«Думаю, Хендерсон является самым недооценённым игроком в истории английской Премьер-лиги. Мне кажется, я мог бы изменить это», — написал Линекер в своём «твиттере».
Джордан Хендерсон принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Полузащитник сборной Англии забил один гол и стал автором двух результативных передач. «Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 20 матчах красные одержали 19 побед и 1 раз сыграли вничью, набрав 58 очков из 60 возможных. Следующий матч подопечные Юргена Клоппа сыграют с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии. Встреча состоится 5 января на стадионе «Энфилд».
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