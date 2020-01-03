Гиггз: немного жаль Сульшера, ведь его постоянно спрашивают о Погба
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался относительно ситуации с полузащитником манкунианского клуба Полем Погба.
«Мне немного жаль Уле, потому что ему постоянно приходится отвечать на вопросы о Погба. Постоянно отвечать на вопросы об игроке, который, по слухам, уходит, получает травму, находится в другом месте, когда он должен быть на тренировке. Это определённо расстраивает тренера.
Вы не можете не заигрывать Погба, если он в форме, потому что нет никого на замену. Как я уже сказал, он не показывал это того уровня и той стабильности с тех пор, как он вернулся в «Юнайтед».Разве он счастлив? Я не знаю. Неужели он хочет перейти куда-то ещё? Я не знаю», — приводит слова Гиггза Daily Mail со ссылкой на Optus Sport.
Погба может пропустить месяц из-за травмы голеностопа
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